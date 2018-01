Befana: a Torraccia la vecchietta atterra a bordo di un aeroplano

Oggi, 6 gennaio, è la festa cristiana dell'Epifania. Giornata attesissima dai bambini. Numerosi gli eventi sul Titano

Tantissime famiglie, questa mattina, a Torraccia. E bambini con il naso all'insù, per avvistare – tra le nuvole - la Befana. Ma il forte vento ha spinto la vecchietta terribile ad optare per un più sicuro atterraggio – sulla pista – a bordo di un aeroplano. Il risultato, comunque, è stato il solito: entusiasmo incontenibile dei più piccoli, e corsa alle caramelle. A rendere ancor più spettacolare la mattinata, l'esibizione degli aeromodelli e dei velivoli dell'Aeroclub; oltre a giochi, trucca bimbi ed esibizioni di magia. Nel frattempo, nel centro storico, si viveva l'atmosfera di festa del Natale delle Meraviglie. Alla Spiegeltent, in Cava Antica, si è salutata la partenza di Babbo Natale, in vista dell'arrivo della Befana; che ha poi stupito tutti quando nel pomeriggio si è calata dal Palazzo del Turismo, mettendosi in posa per gli scultori del ghiaccio. Quindi una discesa in corda doppia nella Cava dell'Avventura, dove ha distribuito dolciumi ai bambini. La Befana è arrivata anche al parco piazza di Cailungo, per l'evento promosso dalla Polisportiva. “Epifania in Compagnia”, infine, a Serravalle; con la festa organizzata dal Centro Sociale Sant'Andrea e dalla Parrocchia. Al termine della benedizione dei bambini, ci si è spostati al teatro Sant'Andrea, per un momento giocoso per figli e genitori.