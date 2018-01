San Marino: numerosi gli eventi culturali, e non solo, in questo weekend

Ieri la Reggenza ha fatto visita al Presepe Vivente di Montegiardino

Una tradizione che si rinnova, quella della visita dei Capitani Reggenti al Presepe Vivente di Montegiardino. Rappresentato dagli abitanti del Castello è uno dei più suggestivi del Circondario. A fare da contorno alla Natività, artigiani alla prese con antichi mestieri, pastori che accudiscono gli animali; viandanti e soldati romani. I Capi di Stato – ieri - hanno passeggiato per le vie del borgo, immergendosi in questa atmosfera magica, senza tempo, tra la cordiale ospitalità dei cittadini e la curiosità gioiosa dei più piccoli. Nel centro storico di Città, invece, oggi, l'ultimo appuntamento del Natale delle Meraviglie, che ha attirato a San Marinomigliaia di visitatori, per questa edizione incentrata sul tema del calore. Ma gli appuntamenti, in questa domenica, hanno interessato anche altre zone della Repubblica. Al Titano, per la rassegna “In scena a km0”, “Le penne dell'Orco”: una delle due favole musicali per i più piccini del cartellone di San Marino Teatro. Lo spettacolo - prodotto dalla compagnia Korekanè, con la partecipazione di Alberto Guiducci e Tiziano Paganelli – ha come obiettivo quello di far riscoprire al bambino che ci si può diventare anche con poco o niente; senza la necessità di costosi giocattoli. Il cibo protagonista, invece, a Chiesanuova, con la seconda Sagra del Cicciolo. 7 squadre, da San Marino e dal Circondario, si sono date battaglia, a colpi di lardo e paiolo, in questa arte gastronomica antica, ma sempre apprezzatissima. Raccolti 1.400 euro, una parte andranno al progetto “Chiavi di casa” della Fondazione “Centro Anch'io”. Tantissimi i presenti. Soddisfatto il Capitano di Castello Marino Rosti. L'appuntamento è per il prossimo anno.