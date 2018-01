Il BARDO alla FO nella COMMEDIA di STIVALACCIO TEATRO

Rassegna TEATRANTI al Titano, giovedì 11 alle 21, L'AMORE È SALTIMBANCO un appuntamento speciale con il BARDO SHAKESPEARE che incontra la COMMEDIA dell'ARTE alla DARIO FO

Mimo, clownerie, pantomima in un teatro anche fisico e gestuale che tanto ricorda il maestro FO da nobel. La Commedia dell'Arte come la intendiamo noi non ha eguali nel mondo e ha fatto scuola in mezzo secolo di teatro “popolare e popolato” di persone e storie 'POLITCHE' da raccontare sul palcoscenico dell'oggi. San Marino riparte con i migliori TEATRANTI (STIVALACCIO TEATRO di MORI e ZOPPELLO) su piazza (è proprio il caso di dirlo, di strada, sui carri di Tespi e la danza, non a caso).

La storia è ambientata a Venezia nel 1574, in subbuglio per calli e rioni, circola la novella: ENRICO III di Valois futuro re passerà una notte nella Serenissima. Due saltimbanchi alquanto equivoci, incaricati dal Doge, daranno spettacolo per il futuro monarca in ROMEO E GIULIETTA. Cercheranno l'introvabile... casta e pura Giulietta riparando a forza sulla HONORATA CORTIGIANA del campiello, procace e provocante, VERONICA.

Canti, dialetti e improvvisazioni. Commedia viva filtrata dal teatro popolare e popolaresco del carnevale tra mercanti e tempeste in un sogno di mezza estate venexiana...

fz