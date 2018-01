MIGRANTI a NORD: il PARADISO attende...

I mercoledì dell'INTERNAZIONALE anche a San Marino CINEAGEZIA propone al Concordia una serata sui rifugiati con STRANGER IN PARADISE di Guido Hendrikx

SAN MARINO CINEMA continua per il 2018 sempre alle 21 con serate a tema tratte dal TUOR in MONDOVISIONI, opere filmiche e documentaristiche, passate anche in molte rassegne italiane.

STRANGER IN PARADISE sembra una canzone... orchestrata da un autore olandese come HENDRIKX che ha scosso il circuito con la precedente opera, AMONG US, inchiesta estrema e crudissima in un corto veritiero e certo non avaro di immagini forti, sulla pedofilia.

Siamo in un aula scolastica con gruppi di richiedenti asilo (veri migranti) da Africa e Medio Oriente SOTTOPOSTI a vari insegnati e insegnamenti: il cinico realista che li indica come indesiderati; l'empatico che punta sull'ottimismo e il bisogno di novità e cambiamento della società occidentale; un professore che quasi inquisisce gli ospiti per valutarne l'idoneità a rimanere...

Interviste e domande ai tanti stranieri (in)desiderati fanno del film una dichiarazione cinica e amara sulla vita e la società. Il crudo esercizio di stile fa di STRANGER un documento privo di spirito umanitario... “loro non sono al centro!” - dichiara provocatoriamente il regista.

