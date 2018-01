Nell'anno del CANE anche sul Monte il CAPODANNO CINESE

Presentato l'evento cinese dell'anno considerato la FESTA DI PRIMAVERA d'Oriente momento d'incontro tra culture

L'Istituto Confucio promuove anche quest'anno in Repubblica il CAPODANNO CINESE. La festa tradizionale 2018, anno del Cane, è fissata per il 17 febbraio dalle 20.30 al Palace Hotel di Serravalle. Brindisi e aperitivo cinesi con stuzzichini tipici, cenone sammarinese, spettacoli e artisti internazionali. Cantanti, ballerine e fotomodelle, si alterneranno alla MARCO POETA BAND con il FADO portoghese frammisto a melodie greco salentine. Degustazioni delle varie regioni tipiche della Cina e menù originale creato dagli chef nazionali. Seconda luna e solstizio d'inverno per la Festa di Primavera ormai celebratissima in tutti i continenti. Lo zodiaco degli animali e degli elementi di terra, fuoco, acqua e oro contraddistinguano le festività annuali del CANE simbolo di fiducia e amicizia. Usanze e festeggiamenti in famiglia e tra la gente anche a San Marino durano per quasi 2 settimane coinvolgendo le comunità delle regioni italiane vicine.

fz

Intervista con KATYA SCIARRINO Direttore Istituto Confucio RSM