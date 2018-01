L’Emilia Romagna e Rimini fra le 52 mete più belle del mondo nella classifica 2018 del New York Times



E’ la ’52 place to go’, una delle classifiche più attese dagli amanti dei viaggi, stilata dal New York Times con le mete assolutamente da visitare, che riservano le novità dell'anno che verrà.



E fra capitali, grandi e piccole città, parchi, siti archeologici e deserti, al 40esimo posto fra le migliori mete, si colloca anche Rimini. Il Paese vince tra quelli stranieri con tre raccomandazioni contro l'unica fatta nell'edizione del 2017. Infatti con l’Emilia Romagna e Rimini, ci sono anche la Basilicata, ottima terza e il Südtirol, al 50esimo posto.



Le motivazioni che collocano Rimini e l’Emilia Romagna in questo importante podio mettono in evidenza due anime: cinema e cibo. Per la città la riapertura del cinema Fulgor il prossimo 20 gennaio, in occasione del compleanno di Federico Fellini, così come FICO Eataly World, il parco agroalimentare italiano alle porte di Bologna: è "un omaggio alla cucina italiana", spiega il Times.

Per Rimini si tratta della storica seconda presenza nella prestigiosa classifica a stelle e strisce: nel 2007 la città si trova al 28esimo posto, preceduta in Italia solo dalla Toscana, al 19/o posto.



“La presenza di Rimini – commenta il Sindaco Andrea Gnassi– in questa classifica internazionale è un motivo di orgoglio e segno di una rinata attenzione verso la Rimini di oggi, per quel che rappresenta in una buona parte del mondo”. “il fatto di potere contare su Fellini e il Fulgor come chiavi per acquisire una visibilità internazionale che nessuna campagna pubblicitaria potrebbe mai pagare consolida proprio il ragionamento fatto sul recupero e la riqualificazione dei contenitori culturali. E’ la qualità e il brand”.