L'AMORE dei SALTIMBANCHI vince anche a SAN MARINO

Serata esilarante ieri al Titano, spettacolo e divertimento, con la rassegna TEATRANTI successo per “L'AMORE E' SALTIMBANCO: Romeo e Giulietta” alla venexiana



Anna De Franceschi, Michele Mori e Marco Zoppello, coinvolgenti e diretti con la loro MACCHINA COMICA dello STIVALACCIO hanno fatto teatro come se proscenio, platea e galleria, fossero un intero spazio aperto e creativo.

Azione diretta e improvvisazioni sulla falsariga della pantomima e clownerie che in Italia ha un solo grande maestro, Dario Fo, tra pièce circense e recita di strada.

Costumi e ambientazioni scespiriane e veneziane hanno accompagnato l'intero canovaccio teatrale con tante gag e situazioni comiche fino al paradosso.

Vari dialetti e tante baruffe in lingua veneta che a tratti ricordano RUZANTE, GOLDONI, frammisti ai Bardi: SHAKESPEARE e il nobel FO.

fz