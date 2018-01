Cinema ritrovato: lunedì l'appuntamento con "L'Atlante"

Lunedì 15 gennaio 2018 alle ore 21, torna al Concordia l'appuntamento con "Il Cinema ritrovato" la rassegna di San Marino Cinema realizzata in collaborazione con la Cineteca di Bologna che prevede la proiezione di film originali nella versione restaurata. Sullo schermo divisa tra due appuntamenti (il secondo sarà lunedì 22 gennaio) tutta la produzione del grande regista francese Jean Vigo.

Nella serata del 15 sarà dunque proiettato L’Atalante, uno dei film più leggendari della storia del cinema, ultima opera di un regista geniale destinato a morire di tubercolosi neanche trentenne. L'Atalante - che in Italia è stato reso celebre per essere stato scelto come sigla di Fuori Orario - Cose (mai) viste - fonde come miracolosa grazia le derive delle avanguardie con uno sguardo realista sempre dalla parte degli ultimi, degli emarginati.