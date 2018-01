Teatro terapia a Villa Oasi: a Chiesanuova serata conclusiva del laboratorio "Le nuvole"

Potere terapeutico del teatro sociale: da tempo le frontiere della psicologia si sono aperte a questa forma espressiva liberatoria. Ed è da questa premessa che muove la volontà di Villa Oasi di regalare ai propri ospiti un'esperienza capace di intervenire positivamente su diverse patologie e disturbi del comportamento umano. Ieri sera, sul palco del Teatro Pennarossa, l'occasione per raccogliere i frutti del laboratorio “Le Nuvole”, condotto dall'attrice Cristina Casadei della compagnia Teatro Distracci e fortemente voluto dallo psicologo e responsabile della struttura, Simone Montanari.

“Non avevamo l'obiettivo di mettere in scena uno spettacolo – spiega Cristina Casadei – ci premeva soprattutto lavorare su noi stessi”.

Una realtà, quella di Villa Oasi, molto cara al Capitano di Castello, Marino Rosti. La Giunta ha infatti dato il proprio sostegno all'attività di laboratorio per incentivare la partecipazione ad una cittadinanza attiva e consapevole delle realtà presenti sul territorio.



Nel video un estratto dello spettacolo.