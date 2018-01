Torna MARESCOTTI a raccontar cine-letteratura con IL PADRINO

Al TITANO l'ideatore della rassegna LO SCHERMO SUL LEGGIO domenica pomeriggio (16.30) IVANO MARESCOTTI legge Mario Puzo sulle immagini del film di Coppola

Reading visivo, commento e convivio finale. Prima in teatro poi nel ridotto un pomeriggio tra letteratura, cinema e degustazioni tipiche del paese.

Il PADRINO è un classico americano sulla mafia italiana che ha la faccia di Brando in tutto il mondo e immaginarlo con la voce di MARESCOTTI accompagnato dalle sequenze storiche di COPPOLA sulla saga letteraria di MARIO PUZO è già una suggestione forte.

Conversare poi con l'attore ravennate di Bagnacavallo è un piacere e un privilegio. L'uomo di spettacolo, notissimo anche al cinema per le parti sia comiche che drammatiche, è divenuto un caratterista originalissimo anche a teatro dove ha pensato e realizzato da alcuni anni insieme agli Istituti Culturali il progetto in rassegna: “CIÒ CHE NON HAI MAI VISTO IN UN LIBRO E MAI LETTO IN UN FILM”, una occasione irripetibile oltretutto mangiando e bevendo (alla grande) eccellenze enogastronomiche sammarinesi di fine spettacolo...

fz