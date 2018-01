JOYCE spiegato ai ragazzini: tra scuola e teatro c'è l'arte

La Scuola Secondaria Superiore porta i liceali del triennio al Titano e in Aula Magna per conoscere il grande scrittore irlandese di madrelingua inglese

Un giorno con Joyce tra letteratura, teatro e insegnamento. Letture teatrali e commenti critici sul romanzo voluti dai docenti di lingue congiuntamente a storia e filosofia. In mattinata L'OMBRA DELL'INFINITO nel FINNEGANS WAKE recitati in gramlot dall'attore Michele Carli tradotti in modo creativo dal linguista e interprete universitario Enrico Terrinoni dell'Università per Stranieri di Perugia. Linguaggio onirico e politico nel realismo letterario di Joyce per i ragazzi di terza, quarta e quinta, diventano una scommessa didattica e pedagogica affascinante voluta dai professori sammarinesi. Formula scolastica nella veste del READING e della LEZIONE RECITATA affrontati magistralmente dagli ospiti delle nostre superiori. Nel pomeriggio l'ODISSEA DEL ROMANZO nel seminario di Terrinoni capace di svelare le magie semantiche della scrittura moderna europea. La nuova lingua letteraria nasce proprio con l'autore dell'ULYSSE e dei DUBLINERS nell'entusiasmante esperimento culturale dei FINNEGANS.

INTERVISTE con:

Michele Carli Attore ed Enrico Terrinoni Traduttore e Docente UniPerugia



fz