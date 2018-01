A Roma la mostra sui Pink Floyd. Nick Mason: "Ho visitato San Marino"

Alla presentazione dell'evento anche Roger Waters: al museo Macro fino a luglio

Dal 19 gennaio al 1 luglio, al museo Macro di Roma, la mostra dedicata ai Pink Floyd: e alla presentazione ufficiale c'erano anche Roger Waters e Nick Mason.



A Londra, dove ha debuttato, ha richiamato qualcosa come 400mila persone, ed ora è a Roma, prima tappa internazionale. Un vero viaggio audiovisivo nei 50 anni di carriera di uno dei gruppi rock più popolari di sempre, i Pink Floyd. 350 oggetti mai esposti prima, esperienze visive uniche e particolari, oggetti di culto, immersioni musicali emozionanti.

E ad emozionare ancor di più, c'erano Roger Waters e Nick Mason, ospiti d'onore insieme alle istituzioni cittadine, la sindaca Virginia Raggi e il vice Luca Bergamo.

“Tutto quello che è stato, mostra compresa, mi interessa fino a un certo punto – ha detto Waters – è molto più importante quello che accade oggi alla razza umana, alle nuove generazioni”. Come a dire, non soffermiamoci troppo sul passato, guardiamo avanti.

Nick Mason invece ricorda con affetto, quando gli chiediamo se ci sia un momento da salvare, in particolare, anche sui concerti fatti in Italia.

E da assiduo frequentatore dell'Italia, non poteva non conoscere San Marino.



Francesca Biliotti



Nel video l'intervista a Nick Mason, batterista Pink Floyd