SAUNA in MONDOVISIONI appuntamento con il tour di CineAgenzia

Ultimo appuntamento con MONDOVISIONI al CONCORDIA per i mercoledì dell'INTERNAZIONALE San Marino Cinema propone alle 21 il film BOILING POINT

Per la regista finlandese ELINA HIRVONEN il punto di ebollizione della società in subbuglio sociale si misura in sauna a Helsinky. Nudi nel bagno turco si discute animatamente di politica, cultura e richiedenti asilo. OULA, storico esperto di emigrazione e studioso del fascismo nordeuropeo, si confronta serratamente ogni benedetto venerdì con il vecchio imprenditore TAPIO seriamente preoccupato della possibile invasione... contro sinistra e ISIS c'è solo il nazionalismo e il protezionismo mascherati da “populismo” (termine erroneo che non corrisponde alla valenza storica e politica del fenomeno nato in sudamerica e trasformato in movimento in Europa). La demagogia tra la gente aizza schierandosi gli uni contro gli altri perché “dove termina la convivenza (il dialogo possibile se non l'interazione) comincia la violenza”.

fz