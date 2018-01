Febbre da FULGOR: tutto pronto per FELLINI

Cresce l'attesa per la Festa felliniana del cinema riminese appuntamento già dalla mezzanotte di venerdì 19 per il “buon compleanno FEDERICO” gli auguri in piazza e sul corso ricordando AMARCORD

Il 20 gennaio sabato dei 98 anni di FELLINI, arriva il ministro della cultura e del turismo per l'evento dell'anno glorificato da Vanity Fair e New York Time tra le cose da vedere nel mondo. All'inaugurazione del Cinema Fulgor di Amarcord ci saranno anche Sergio Zavoli (amico di sempre e per sempre nel ricordo dell'amato Titta Benzi), Dante Ferretti (scenografo del progetto Casa del Cinema) e Sergio Rubini (unico a impersonare il giovane Fellas nel lungometraggio INTERVISTA), tanti, poi, i colleghi e amici di sempre oltre, naturalmente, alla nipote Francesca Fabbri Fellini, regista e giornalista.

Pomeridiana e serale aperte al pubblico (su prenotazione a turno: coupon già esauriti, purtroppo) con guide e tour lungo i 3 piani dello storico Palazzo Valloni oggi CASA AMARCORD. La sala cinematografica, il giorno dopo, ospiterà l'anteprima dell'ultimo film di LIGABUE intitolato MADE IN ITALY presente il cantante invitato dai gestori.

fz

Intervista con ANDREA GNASSI Sindaco di Rimini