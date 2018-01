EDUARDO visto dalla CAVANI al NUOVO in storie di donne

Per IDENTITÀ TEATRALI a Dogana arriva, in cartellone, FILUMENA MARTURANO di Eduardo de Filippo per la regia di Liliana Cavani

MARIANGELA D'ABBRACCIO coprotagonista della famosa commedia di EDUARDO, nota al grande pubblico per i film e le repliche televisive Rai, recita secondo la scuola di Luca dopo aver lavorato con il grande maestro napoletano capostipite dei teatranti. GEPPY GLEIJESES ne fu l'allievo prediletto destinato ad essere capocomico di compagnia quando contava ancora molto la tradizione famigliare partenopea. Se ci mettiamo il debutto in prosa di LILIANA CAVANI, con un testo come FILUMENA notissimo e tradotto in tutto il mondo quanto i suoi film, è fatta. Dopo i successi ai festival e nelle rassegne teatrali il copione di DE FILIPPO è oggi il testo più rappresentato all'estero. La commedia è nella CANTATA DEI GIORNI DISPARI la più apprezzata insieme a NAPOLI MILIONARIA. La storia s'ispira a un fatto di cronaca dedicata dal grande autore alla sorella Titina. Donne coraggiose, madri e innamorate della vita, pronte a tutto contro tutti e tutto, solo per amore...

fz