ROVAZZI "va a comandare" anche al CINECONCORDIA

SAN MARINO CINEMA porta in Repubblica per la settimana cinematografica una primissima italiana IL VEGETALE del regista GENNARO NUNZIANTE celebrato autore di CHECCO ZALONE

Fabio Rovazzi coprotagonista assoluto del lungometraggio ironico, in prima al CONCORDIA fino a mercoledì prossimo, ha 'spaccato'... il mercato della musica e ('rovinando' consapevolmente anche i media) soprattutto i social con la NENIA-TORMENTONE: “Andiamo a comandare...”; poi col video VOLARE, ha addirittura approfittato... di Morandi.

Attore folle e comico pazzo impersona con rimandi autobiografici e personali, IL VEGETALE, umano, molto umano, tanto da essere una pianta di carne... non carnivora!?

Porterà scompiglio anche nel cinema italiano sconvolgendo il pubblico in sala. San Marino si presta all'operazione ROVAZZI spargendo il verbo (vegetale) di un neolaureato inviso ai famigliari e poco tollerato dai suoi simili addirittura disprezzato da colleghi e datori di lavoro.

Il destino gioca brutti scherzi, a volte, rimescolando le cose e stravolgendo ruoli e sentimenti, che permetteranno al giovane FABIO, di crescere... (come una quercia, un baobab, o giù di lì!?).

fz