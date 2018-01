FILM sulla tematica del lavoro, fino a marzo proiezioni sindacali

EUROPA e LAVORO nel CINEMA la trasformazione della società in 4 appuntamenti pubblici promossi dalla CSU e PUNTO EUROPA San Marino

In sala MONTELUPO di DOMAGNANO si parla di SCENARI CONTEMPORANEI in chiave storica e lavorativa. Primo incontro del CINEFORUM con il film TUTTA LA VITA DAVANTI di Paolo Virzì. Tanti gli spunti proposti dall'esperta di cinema MARIA ELENA D'AMELIO ai cittadini intervenuti. Temi di riflessione e dibattito imperniati sulle nuove sfide dei lavoratori tra precarietà, sfruttamento e discriminazioni. La pellicola di VIRZÌ racconta proprio i giovani precari nel nuovo mondo del lavoro nella commedia della vita spesso amara per le nuove generazioni. Nel dibattito aperto coordinato dal PUNTO EUROPA insieme ai rappresentanti sindacali le problematiche di politica giovanile e occupazionale presenti a SAN MARINO nella società che cambia. Prossimo appuntamento cinematografico GIOVEDÌ 8 febbraio ALLE 21 con VOLEVO DORMIRLE ADDOSSO di Eugenio Cappuccio introdotto da LUCA PASQUALE.



fz