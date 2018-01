IDENTITÀ TEATRALI, MARTURANO di EDUARDO, LILIANA CAVANI: gran successo!

La commedia partenopea di De Filippo in cartellone sammarinese di prestigio come sempre spopola

Pienone ieri al NUOVO di DOGANA successo di pubblico e critica per la commedia napoletana FILUMENA MARTURANO. In cartellone per la rassegna IDENTITÀ TEATRALI il copione di EDUARDO DE FILIPPO messo in scena da Liliana Cavani ha riscosso applausi a scena aperta a più riprese. Spettatori provenienti anche dalle regioni vicine e dalla riviera per l'attesa replica del testo di EDUARDO più tradotto e rappresentato al mondo insieme a NAPOLI MILIONARIA. Vera e propria ovazione finale per la compagnia e gli attori protagonisti che hanno magistralmente interpretato una storia di donne, mariti e amanti, vizi famigliari e volontà di riscatto.

fz