AMARCORD il FULGOR: inaugurato ufficialmente il nuovo cinema felliniano

Dopo il brindisi di compleanno e la parata di personaggi felliniana della notte, davanti a CASA AMARCORD, la città onora oggi il romagnolo più famoso al mondo che oggi compirebbe 98 anni con l'apertura ufficiale del FULGOR

E' toccato al Ministro dei Beni culturali e Turismo Dario Franceschini salutare ufficialmente la rinascita del Fulgor dopo il benvenuto di Andrea Purgatori che ha condotto l'evento. Con loro ha aperto il sindaco Andrea Gnassi salutandola “festa popolare” di cittadini e ospiti con Rimini al centro. Sono inoltre intervenuti: il presidente della Regione Stefano Bonaccini, il senatore Sergio Zavoli con alcuni ricordi, il tre volte premio Oscar Dante Ferretti autore del progetto scenografico di Palazzo Valloni e dell'allestimento di sala e foyer, Francesca Fabbri Fellini nipote del regista, e l’attore Sergio Rubini, che il maestro riminese scelse come suo alter ego nel film INTERVISTA. Per Fellini e il suo mitico cinema gente da tutto il mondo per l'evento dell'anno segnalato in America da New York Times e Vanity Fair. Dalle ore 15 e sino alle 24 il Fulgor sarà aperto a tutti attraverso visite guidate.

Le cinque visite in programma, una ogni due ore, consentiranno un viaggio dentro questo nuovo motore culturale della città. La CASA DEL CINEMA parte del PROGETTO MUSEO FELLINI è un presidio culturale, un luogo della memoria, un centro d’impulso intellettuale che funzionerà 12 mesi all’anno. Il contenitore multimediale vivo ospiterà cinema di qualità, letteratura, retrospettive, dibattiti, nel nome del Fellas sarà un luogo aperto al mondo attraverso la sua città.

fz

Interviste con:

Dario Franceschini Ministro Cultura e Turismo

Dante Ferretti Scenografo Premio Oscar

Sergio Rubini Attore e Regista

Andrea Purgatori Scrittore e Giornalista