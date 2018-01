Festa popolare ieri al FULGOR il mondo ha salutato FELLAS

Evento storico ieri a Rimini riaperta e riconsacrata la storia di AMARCORD con il nuovo cinema felliniano consegnato ai riminesi

Per Fellini e il suo mitico cinema gente da tutto il mondo per l'evento dell'anno segnalato in America da New York Times e Vanity Fair. Dalle ore 15 e sino alle 24 il Fulgor aperto alla città attraverso visite guidate. Le cinque visite in programma, una ogni due ore, hanno consentito un vero e proprio un viaggio dentro questo nuovo motore culturale della città. La CASA DEL CINEMA parte del PROGETTO MUSEO FELLINI è un presidio culturale, un luogo della memoria, un centro d’impulso intellettuale che funzionerà 12 mesi all’anno. Il contenitore multimediale vivo ospiterà cinema di qualità, letteratura, retrospettive, dibattiti, nel nome del Fellas sarà un luogo aperto al mondo attraverso la sua città.

Interviste con:

Andrea Gnassi, Sindaco Rimini

Andrea Purgatori, scrittore

Stefano Bonaccini, Presidente Emilia-Romagna

Dario Franceschini, Ministro italiano Cultura e Turismo

Sergio Rubini, attore regista

Dante Ferretti, scenografo e Premio Oscar