Al via il Sigep, il Salone Mondiale del Dolciario Artigianale

Taglio del nastro alla presenza del Ministro Franceschini, l'assessore regionale Petitti, il sindaco Gnassi, il Presidente della Italian Exibition Group, Cagnoni

Il grande salone della gelateria, pasticceria e panificazione artigianale si consolida e consolida la Fiera di Rimini come punto di riferimento per uno dei settore di punta del Made in Italy.

39Esima edizione, slogan “Sigep Wow!” a segnare l'entusiasmo, la vivacità creativa del comparto, l'importanza dell'indotto e del fatturato.

Fiera Rimini già presa d'assalto, dai visitatori nel primo dei 5 giorni di esposizione, con numero che sia annunciano da capogiro, 160mila buyers, 33mila sono esteri da 180 Paesi, 1250 imprese presenti, 900 appuntamenti programmati e un quartiere fieristico che sia allarga in una dimensione record e da subito sold out dopo l'ultimo step di ampliamento.

Mobilitata la città per garantire organizzazione, accoglienza e logistica efficiente: sette scali aeroportuali collegati, compresi Fiumicino e Linate, treno speciale dedicato tra Santarcangelo e Riccione, bus navetta gratuiti si muoveranno sul litorale degli alberghi. Salone mondiale del dolciario artigianale è già edizione da record: nella novità - dell'anticipare tendenze e innovazione per le 4 filiere -, nella tradizione – del valorizzare le eccellenze mondiali e sviluppare la formazione professionale.