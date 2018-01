Le Domeniche nel Castello proseguono con "La Gazza Ladra"

È stata La Gazza Ladra di Gioacchino Rossini l'opera scelta per il secondo appuntamento con Le Domeniche nel Castello, la rassegna musicale per riscoprire la lirica. L'evento, arrivato alla 16ma edizione, offre al pubblico ogni volta un focus diverso su un differente capolavoro. All'auditorium Little Tony di Serravalle la domenica diventa così l'occasione di ascoltare esibizioni dal vivo e scoprire giovani promesse del canto. La manifestazione è curata dalla Biblioteca popolare di Serravalle. Il 28 gennaio sarà proposta Norma, opera di Vincenzo Bellini.