W il LIGA che ri-arriva...

LIGABUE torna in riviera come promesso alle giornate riccionesi di CINE' e dopo il successo di MADE IN ITALY al FULGOR sarà da GIOMETTI EVENTI, venerdì 2 febbraio

il LIGA, rocker di Correggio e regista di ‘Made in Italy’, alla Sala Concordia del CINEPALACE di Giometti, capace di 1300 posti, racconterà la pellicola, ispirata all’omonimo album uscito nel novembre del 2016, in distribuzione nelle sale italiane dal 25 gennaio, recitato da Stefano Accorsi e Kasia Smutniak. “Made in Italy”, girato quasi interamente a Correggio e in altre località reggiane, è la terza regia del cantautore, dopo “Radiofreccia” e “Da zero a dieci” ambientato invece a Rimini.

Al centro il personaggio di Riko, alter ego cinematografico dell'artista: “una delle vite che avrei potuto fare io se non fossi diventato un cantante”- dice in sala Federico al Fulgor. La storia è, infondo, una dichiarazione d'amore frustrato verso il suo paese raccontata attraverso lo sguardo autobiografico di Riko ( Stefano Accorsi), anima dell'album di successo. Kasia Smutniak interpreta, invece, la moglie del protagonista ricordando proprio a Rimini la trama'' in una bellissima vicenda di due che stanno insieme da sempre''. E certo non è poco...

fz