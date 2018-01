MARA VERBENA 'vince' Sanremo per la terza volta

Al LXVIII Festival della Canzone Italiana bouquet, arredi e coreografie floreali, saranno per la III volta consecutiva realizzati anche dalla fiorista sammarinese

Mara Verbena fiorista creativa sammarinese e nota organizzatrice di FLOREA (esposizione florovivaistica che nel 2018 non avrà luogo) anche quest'anno, e per la terza volta, farà parte dello staff addetto alle decorazioni floreali del FESTIVAL di SANREMO. Insieme con il vincitore della selezione per fioristi 2018, FRANCESCO POGGIALI di Brisighella, supporteranno con il loro lavoro la squadra di 24 decoratori e fioristi per addobbi e composizioni floreali. Comporre e creare mazzi di infiorescenze per ospiti e cantanti la MISSION della nostra più famosa e conosciuta esperta di floricoltura e arredo botanico. Un'operazione d'immagine unica al mondo -anche per San Marino attraverso la nostra VERBENA- promossa dal presidente CRISTIANO GENOVALI responsabile dell'Associazione Piante e Fiori d'Italia.

Fz



INTERVISTA con:

Francesco Poggiali Vincitore Selezione Bouquet sanremese festival