Saravà! (omaggio) La DI MALTA canta il Brasile per noi

Stasera nuovo appuntamento al Titano con la rassegna MICROPHONIE il progetto musicale del PATRIZIA DI MALTA Ensemble nel recital sudamericano in tour stagionale

Prima del tour 2018 proprio in cartellone sammarinese con il SOUTH AMERICAN WAYS PROJECT con la cantante PATRIZIA DI MALTA anche Attilio Zanchi al contrabbasso, Tommy Bradascio alla batteria e Gino Marcelli al pianoforte. Regia di Maurizio Berta.

Recital musicale in MESCOLANZE di stili e influenze etniche diverse tra continenti. Il saluto, “saravà” (titolo dello spettacolo), rappresenta i generi brasiliani del sud (Bahia e Rio) ispirati alle culture europee e africane. Lo CHORO e il SAMBA neri frammisti alla BOSSA NOVA bianca: creative MESCOLANZE...

Di Malta è cantante ed interprete dei pezzi in omaggio ai grandi autori del Brasile tra Otto e Novecento. E' stata la voce del Gruppoitaliano. Da solista ha interpretato il genere SOUL ELETTRONICO. L'artista promuove da sempre la cultura brasiliana di cui è esperta e la ricerca antropologica legate alla sua storia jazz nella WORLD MUSIC.

Nel video, l'intervista a Patrizia di Malta.