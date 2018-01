(Se)Questo è un uomo: l'aborto nel dibattito ProLife sammarinese

“Ma questo è UN UOMO, teniamone conto quando parliamo di aborto” serata per la vita, ieri a Domagnano, voluta dalla Diocesi con Fondazione Santo Marino e l'adesione delle associazioni laicali cattoliche

“QUESTO È UN UOMO” quando si parla di aborto bisogna tenerne conto - hanno sostenuto gli organizzatori - “Le sorti di una persona” - parafrasando Primo Levi in SE QUESTO E' UN UOMO sui lager nazisti - sono state il centro del dibattito di ieri su ABORTO e VITA nascente.

Sono intervenuti esperti e studiosi nei vari ambiti del problema da tempo dibattuto nel paese anche con progetti di legge. “80 GIORNI PER LA VITA” lo slogan scelto dalla chiesa sammarinese nel proporre alle donne che subiscono le pratiche abortive di “donare la vita” a un “cuore che batte” per difendere la vita. Tesi ProLife e quesiti medico scientifici, bioetici, psicologici e giuridici sottoposti ai cittadini alla ricerca di “soluzioni condivise e ragionevoli”. Nel dibattito finale sono emerse diverse problematiche sull'argomento. La 'mission' squisitamente laica sta nella consapevolezza della realtà e nell'accoglienza delle ragioni di chi contrasta tali pratiche con l'educazione e gli stili di vita.

Intervista con Maristella Paiar, Avvocato cassazione, "Giuristi per la Vita"