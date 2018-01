Sottotraccia: piattaforma creativa, made in RSM, fa Compagnia...

Giovani artisti sammarinesi per la prima volta insieme in una COMPANY. Nasce in Repubblica, UNDERWORK, impresa multimediale e multidisciplinare in un collettivo di menti creative

Sotto lo stesso MARCHIO! Servizi all'avanguardia di qualità. Ambiente libero aperto a idee innovative e creazioni artistiche. Tanta sperimentazione tra giovani per imparare dal contesto aziendale (se di azienda si può parlare visto il valore aggregativo dell'idea per chi vuol lavorare).

È un mondo di sotto... creativo che lavora (UNDERWORK) passato dalle cantine e soffitte di casa, musicali inizi 2000, allo SPACE dell'ADMIRAL: veramente fico! Tra l'altro, parola di cronista di spettacolo...

Musica e art: progetti ed eventi audio, video e fotografici, dallo studio al mercato per tutti. Loro li chiamano CONCEPT e BRAND, noi, la forza dell'AMORE che cambia il mondo grazie ai ragazzini...

fz

Interviste con ANDREA GATTEI e MATTEO VENTURINI Art Director UNDERWORK