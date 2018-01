Nel 2017 i nuovi nati sono stati 228: i nomi più gettonati tra San Marino e Rimini

Lorenzo. Questo il nome preferito per i nuovi nati 2017 sia a San Marino che a Rimini. Etimologia latina, deriva da Laurentium “città dell’alloro”: pianta divenuta simbolo dei vincitori e degli incoronati. Un nome che spesso si trova nel podio dei più amati in Italia. Tanto più che lo scorso anno ha visto gusti simili sia per sammarinesi che riminesi. Si separa, anche se di poco, la preferenza per i nomi femminili. Sul Titano, infatti a vincere è Giulia. Un evergreen di queste classifiche e che si porta dietro illustri natali, quelli della gens romana, cui appartenne Giulio Cesare. La bambina che porta questo nome personifica la grazia, la fantasia e la passione. Tutte doti che evidentemente piacciono a neo mamme e papà. Un nome solo terzo in Riviera, dove lo scorso anno ha primeggiato, Sofia seguito da Martina. Origine greca per il primo, legata alla saggezza, e latino per il secondo, associato alla forza della giovinezza e della natura.

Nuovi arrivi che mantengono sia a San Marino che a Rimini un trend di crescita degli ultimi anni dove la componente femminile è sempre predominante.