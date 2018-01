"La Norma" di Vincenzo Bellini anima "Le Domeniche nel Castello"

Prosegue la 16esima edizione de "Le Domeniche nel Castello". Oggi alle 15.30, nell'auditorium Little tony della Sala Polivalente di Serravalle, su iniziativadella Biblioteca Popolare di Serravalle, "La Norma" di Vincenzo Bellini. Le melodie più belle dell'opera sono state ascoltate- come vuole la formula- dal vivo con la presenza di artisti affermati. L'ingresso è ad offerta libera ed il ricavato andrà in beneficenza.