La Fondazione Renata Tebaldi chiamata ad omaggiare l’opera italiana in Svizzera

Alla vigilia dell' anniversario della nascita, Renata Tebaldi infatti vide la luce a Pesaro l'1 febbraio 1922, La Fondazione da lei voluta e a lei intitolata, annuncia

il Concerto “Omaggio all’Opera Italiana” che si terrà sabato 24 febbraio nella Chiesa di Saneen a Gstaad, in Svizzera. Evento voluto da France Majoie Le Lous, Ambasciatore Straordinario per la Repubblica di San Marino, rendendo alla Fondazione Renata Tebaldi in occasione della settima edizione del Concorso Internazionale di Canto, svoltosi lo scorso settembre a San Marino.



Iniziativa che mantiene fede alla finalità della Fondazione: si tratterà di un concerto che, per volere dell’ambasciatrice, porterà nella sua Svizzera tre giovani cantanti selezionati dalla Direzione Artistica della Fondazione fra i 10 finalisti nella prestigiosa competizione.



Si esibiranno infatti nella cittadina bernese Josè Coca Loza, Emma Posman e Eunyoung Shin: un bass-baritono e due soprani che daranno vita ad uno straordinario excursus musicale, accompagnati al Pianoforte dal M° Davide Cavalli.