Giuochiamo alla MERLA... calda o fredda, basta che la vèggna

Giorni critici per il meteo da sempre considerati i più freddi dell'anno siamo al record per le temperature primaverili. La tradizione intanto racconta di MERLE, CANDELORE e LUNE BLU

Con la MERLA 'CALDA'... sarà subito freddo! “Merla sbiancata” per la CANDELORA (a 40 giorni dal Natale, dopo il 2 febbraio) la bestiola della cultura contadina, vola alta... va via, si nasconde; da bianca com'era, nell'EDEN, diventa grigia si tinge di nero come la caligine del camino a legna che sporca la neve e la scioglie: DA LA CANDELORA DE L'INVERNO SEMO FÒRA/ MA SE PIOVE O TIRA IL VENTO, DE L'INVERNO SEMO DENTRO... Il detto popolare continua e non muore nonostante l'inverno 2017 sia stato il più secco e il gennaio 2018 il più caldo con temperature di oltre un grado superiori alla media.

Mettici poi la LUNA BLU, doppia e piena più grande e luminosa del solito proprio stanotte e per ben 2 volte a gennaio, con la teoria dei numeri il 2018 è TRINITARIO (numero perfetto) fa sempre 2+1, 3; 8+1, 9, sempre un multiplo di 3... CIAPA CH'ÈL GHÈ! si dice alla merla che 'cerca' èl merlu...

