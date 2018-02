Una "PIUMA" in Diocesi

“Giornate per la Vita” 2018 della Diocesi propone il film PIUMA in visione nelle sale e teatri parrocchiali dei vicariati stasera 1 febbraio a Novafeltria e venerdì 16 a Mercatino Conca si parla di accoglienza e famiglia

Venerdì 9 febbraio a Domagnano Giulio Giovanni Valtolina della Cattolica imbastirà dibattito e racconti di esperienze proprio sul tema del film PIUMA di Roan Johnson, storia di giovanissimi e una gravidanza voluta, sperata, accolta e in fine accettata dalle due famiglie coinvolte.

Le reti di solidarietà delle famiglie fonti di aiuto e condivisione tra persone nel racconto di esperienze diverse a confronto. Accogliere serve a risolvere o ad assolvere? Errori, leggerezze, in nove lunghi mesi di esperienza... sono la traccia del racconto e l'espediente scelto dalle associazioni e aggregazioni laicali sammarinesi-feretrane per mettere davanti a genitori e figli la SCELTA DI VITA per tutta LA VITA. E' un percorso informativo e formativo che in vicinanza della Quaresima la chiesa particolare ha scelto per la pastorale sociale della famiglia verso la PASQUA.

fz