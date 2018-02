"ALFABETO PRIVATO" in Città

"L'albero delle foglie vive" ha organizzato un incontro letterario alla Cantinetta dello Stradone con il giornalista-regista di RTV lo scrittore ANTONIO PRENNA

Un alfabeto privatissimo che nasce dai tweet sviluppati in forma che non è poesia e non è racconto. Parole scritte lanciate in rete. TWITTERATURA o forse, anzi, sicuramente un ROMANZO DI FORMATTAZIONE.

Giordano Bruno Guerri



