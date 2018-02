TUTTOFELLINI 100: per il centenario l'intera filmografia restaurata

Lo ha dichiarato e sostenuto il ministro Franceschini a Cinecittà: “il 2020 anno di fine restauro di tutti i film di Fellini” un patrimonio comune che coivolgerà sicuramente Rimini e il Fulgor

20 gennaio 2020 centenario della nascita del FELLAS nazionale icona del cinema italiano nel mondo. Quella data sarà il traguardo ultimo del restauro (Cinecittà, Cineteca nazionale e Cineteca di Bologna) di tutte le pellicole del maestro riminese.

Una retrospettiva porterà la nostra filmografia in tutto il mondo (anche al Museo degli Oscar). Recuperare il patrimonio filmico d'Italia è un'impresa che coinvolge i Beni culturali attraverso il cinema in sinergia produttiva con fondazioni e privati mediante misure di defiscalizzazione. Tanti gli incontri e le iniziative di FELLINI 100, già dal 2019, nella città di AMARCORD a Roma e in un libro sul modo felliniano di far cine, coinvolgendo le scuole. La CINECITTÀ FUTURA sarà diffusa... toccherà tutti e di tutto anche tv (Rai e Centro sperimentale) e Istituto Luce (col MIAC: il Museo italiano dell'audiovisivo e del cinematografo).

fz

