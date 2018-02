Guida Michelin 2018, chef Veyrat e Bacquié conquistano terza stella

Omaggio allo Chef Paul Bocuse durante la cerimonia che si è tenuta a Parigi

Sono due i nuovi ristoranti francesi che conquistano una terza stella nell'edizione 2018 della Guida Michelin presentata oggi a Parigi. Si tratta dei ristoranti di Marc Veyrat (La Maison des Bois, Manigod, in Alta Savoia) e di Christophe Bacquié (Hotel du Castellet, in Costa Azzurra). Il primo, 67 anni, è famoso per la sua cucina alle erbe aromatiche mentre il secondo, 45 anni, è specializzato in piatti mediterranei. La cerimonia è cominciata con un omaggio a Paul Bocuse, il cosiddetto 'Papa' della gastronomia francese recentemente scomparso.