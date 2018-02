14 sammarinesi per una settimana a Vienna

Un gruppo di giovani sammarinesi si sta preparando a vivere l'esperienza di studio all'estero presso la Vienna International School nell'ambito del programma del primo scambio settimanale di studenti, organizzato con la Scuola Internazionale che ha sede n

Saranno 14 i ragazzi delle classi terze e quarte della Scuola Secondaria Superiore che sabato prossimo partiranno alla volta della capitale austriaca per uno scambio culturale.

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri ha prontamente accolto la proposta dell’Ambasciatore di San Marino a Vienna, Elena Molaroni, che si è adoperata a favorire l’importante momento formativo per gli studenti sammarinesi.

Nella prima fase ognuno di loro verrà accolto a Vienna presso le famiglie dei ragazzi frequentanti la VIS e seguirà un programma settimanale dettagliatamente messo a punto, mentre nella seconda fase, prevista dal 6 all'11 Giugno, i giovani viennesi saranno ospitati a San Marino.

"Per la scelta dei ragazzi - ha spiegato il vicepreside della Scuola Superiore Antonio Cozza – sono state considerate le pagelle dello scorso anno, per premiare l'eccellenza della scuola".

Cinque i ragazzi che provengono dal Liceo Economico Aziendale, quattro dal Linguistico e dallo Scientifico e uno dal Classico.

"Tenete alto il nome del nostro Stato, sarete gli ambasciatori di San Marino" ha riferito il Segretario agli Affari Esteri Nicola Renzi ai ragazzi, richiamando inoltre il valore della formazione, nella sua accezione di strumento fondamentale per affrontare le sfide della globalizzazione.



Nel video l'intervista ai ragazzi e al Segretario agli Affari Esteri, Nicola Renzi



Silvia Sacchi