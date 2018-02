6 febbraio 1945: nasce Bob Marley

Il 6 febbraio del 1945 nasce uno dei mostri sacri del reggae, Bob Marley.

Robert Nesta Marley, nato a Nine Mile, in Giamaica, crebbe in un villaggio povero, riuscendo comunque a coltivare la sua passione per la musica, in particolare per il reggae, prodotto dalla sintesi di altri generi, quali lo ska, il soul, il rocksteady.

Il grande merito di Marley fu la capacità di rinnovare il reggae sia sotto l'aspetto ritmico, sia sul piano culturale, facendone un fenomeno di costume, attraverso la moda dei capelli "dreadlock", e richiamando il culto religioso rasta. Il successo arrivò dapprima con il gruppo The Wailers, fondato nel 1964 insieme con Bunny Livingston, Peter Tosh, Junior Braithwaite, Beverley Kelso e Cherry Smith, e poi come solista.

Bob Marley riuscì a trasformare il reggae in linguaggio universale per veicolare temi importanti quali la lotta contro l'oppressione politica e razziale, oltre a promuovere l'unificazione dei popoli di colore come unico modo per raggiungere la libertà e l'uguaglianza. L'aspetto politico della sua vita è stato molto rilevante, al punto che nel 1978 gli fu conferita, a nome di 500 milioni di africani, la medaglia della pace dalle Nazioni Unite. Morì nel 1981 a causa di un melanoma al piede destro.

Nel 2008 è stato posizionato al 19º posto nella lista dei 100 migliori cantanti secondo Rolling Stone e all'11º posto nella lista dei 100 migliori artisti, sempre secondo Rolling Stone; tra le sue migliori "tracce vocali" ci sono I Shot the Sheriff, No Woman, No Cry, Is This Love, Natural Mystic, One Love, Exodus, Africa Unite, Catch a Fire, Could You Be Loved, Get Up, Stand Up, Three Little Birds, Jammin', No More Trouble, Waiting in Vain e Redemption Song.