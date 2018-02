Al via oggi la 68esima edizione del Festival di Sanremo

Il sessantottesimo Festival della canzone italiana si svolgerà come sempre nel celebre teatro Ariston di Sanremo da oggi, fino al 10 febbraio 2018 e sarà condotto da Claudio Baglioni, che ne è anche direttore artistico, insieme a Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino.

Dovrà "omaggiare la bellezza che tanti ci hanno lasciato nella musica", ha detto Baglioni. Stasera il direttore artistico duetterà con Morandi. Attesa anche per Fiorello. Quest'anno niente eliminazioni: i 20 big verranno giudicati da televoto, giuria demoscopica e stampa, e a fine serata sarà rivelata la posizione in fascia di classifica.