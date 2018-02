L'alba dopo il buio: un film sui giorni difficili di W. CHURCHILL

Settimana cinematografica d'autore in Repubblica prima visione per L'ORA PIÙ BUIA con un grandissimo Gary Oldman nella parte del primo ministro Tory

OLDMAN anche truccato e messo in posa nella strabiliante trasformazione fisica preparata all'ossesso è quasi più efficace del primo ministro britannico della guerra: personaggio credibile a tal punto da sembrare romanzato ma invece verissimo e realistico in tutto anche nella ironia e sense of humor (che sono due cose diverse anche se compatibili). Tratti tipici, quelli delineati dalla sceneggiatura, di quel politico conservatore così rivoluzionario nei rapporti umani e personali da esaltare innovando la tradizione britannica dei Tory. Lui che ha già vinto un oscar da 'attorone' si avvicina a vincerne un altro... secondo modesto parere. Il primo ministro inglese ne esce bene anche all'estero risulta così godibile da scardinare ogni cliché. Tra l'entrata in guerra e l'evacuazione di Dunkerque passa la storia scritta oltreché dai morti anche dai tanti che con CHURCHILL resistettero al nazismo senza compromessi. L'ora più buia precede sempre l'alba e la moglie Clementine con re Giorgio VI lo sapevano bene che l'operazione Dynamo prometteva lacrime, sudore e sangue, di tutti con l'assenso di tutta la gente comune: il popolo. A volte Il film di Wright sembra una biografia cinematografica anglosassone adattata alla tv o un documentario dai ritmi filmici all'inglese e proprio per questo vale di più.

fz