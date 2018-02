Lingua e Disciplina Tai dal CONFUCIO RSM

Presentati i nuovi corsi culturali del prestigioso istituto con sede a Montegiardino

“Imparare il cinese all'Istituto Confucio sammarinese”: nello slogan 2018 la proposta dei corsi di lingua e del corso di Tai-chi a pagamento. Discipline linguistiche insegnate a San Marino da docenti certificati in livelli per principianti e intermedio fino all'avanzato e superiore riconosciuti dalla Repubblica Popolare Cinese. Corso di Tai-chi Chuan, lotta, postura e movimento del corpo, di grado a e b in lingua inglese da insegnanti cinesi autorizzati. Sono iniziative culturali del nuovo anno rivolte a chi vuole avvicinarsi alla tradizione millenaria della Cina. Attraverso il Confucio la conoscenza di lingua e arti marziali permettono agli studenti contatti diretti con università, campus e istituti prestigiosi di quel paese.

fz



Interviste con Yan Shijun Direttore cinese CONFUCIO e Katya Sciarrino Direttore sammarinese CONFUCIO