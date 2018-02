9 febbraio 1941: nasce a Tivoli Antonio Ciacci, in arte Little Tony

Il cantante sammarinese oggi avrebbe compiuto 77 anni. Nato da genitori sammarinesi originari di Chiesanuova, è rimasto cittadino del Titano pur avendo vissuto quasi sempre in Italia. Un legame che non si è mai interrotto. La Repubblica non ha dimenticato uno dei suoi concittadini più celebri dedicandogli esattamente 1 anno fa la sala polivalente di Serravalle, come riconoscimento del legame tra l'artista e la terra dei suoi avi. Seguita da una mostra con abiti di scena indossati dal cantante, copertine di dischi, locandine di film e automobili.