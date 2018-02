A CAVAL BATTISTA... arriva in Repubblica lo spettacolo 2018

Il comico romano MAURIZIO BATTISTA al Nuovo di Dogana, fuori abbonamento domani alle 21, festeggia 25 anni di carriera con il meglio di... dal titolo: CAVALLI DI RAZZA E VARI PULEDRI

Tra cabaret romano, tv, cine e teatro ne ha di anni, MAURIZIO BATTISTA, da sciorinare... fino a 6 mesi fa è storia da raccontare quindi lo spettacolo sammarinese in primissima da noi parla degli “ultimi 24 anni e 6 mesi” ed è subito storia! Comica, ironica, surreale da crepar dal ridere per non piangere sul mondo d'oggi (PULEDRI) ma anche di quello d'un quarto di secolo fa (CAVALLI, che poi erano gli ultimi del Novecento: satira di fine secolo).

Lui nato al bar di famiglia, in San Giovanni della Capitale, oggi ne ha comprato un altro di esercizio pubblico proprio lì al suo quartiere, e continua ad abitarci. Aveva cominciato al bancone di casa BATTISTA tra un caffè e l'altro a divertirsi e divertire clienti diventati poi affezionati fan del suo pubblico di tutta Italia. Sul palco con l'attore anche musici e cantanti con un gruppo 'musicalcanoro' che non a caso si chiama I FUSI ORARI...

fz