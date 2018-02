Maghi, prestigiatori e illusionisti in mini kermesse sul Monte

Annunciato dagli organizzatori in collaborazione con la Segreteria al Turismo il XXI FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA MAGIA

Dal 9 all'11 marzo 3 giornate di spettacoli itineranti, workshop, concorsi e serata di gala. Ospite Raul Cremona presenta Walter Rolfo insieme al Mago Gabriel anche la giovane illusionista sammarinese Magica Gilly. Artisti e concorrenti dall'estero e da tutte le regioni d'Italia. 13 gli iscritti al Trofeo Arzilli da Serbia, Francia e Belgio. Il vincitore si esibirà al Galà del sabato vincendo 500 euro e una scrittura per il Festival della Magia spagnolo. Giochi e scuola magici per famiglie e bambini. Fiere per prestigiatori al Kursaal, esibizioni in Piazzetta Titano e sul Pianello. Un mini kermesse sammarinese che promette sorprese e novità. Per l'occasione l'ideatore Gabriele Merli in arte GABRIEL ha previsto l'esito elettorale del 4 marzo sigillandolo davanti alla stampa. Il risultato sarà reso pubblico il giorno 7 marzo successivo alla tornata elettorale italiana alla vigilia del festival.



fz



Il Mago Gabriel annuncia pubblicamente davanti alle nostre telecamere l'esperimento di previsione e deduzione elettorale in Italia con relative percentuali partitiche. Nel video l'intervista