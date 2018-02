ANIME, FATO e SANTO GRAAL: Stay Night a Borgo Maggiore

Prima europea della visual novel giapponese, FATE, anche a San Marino la tappa del IV episodio ANIME, solo il 14 febbraio alle 17.30 e alle 21, “HEAVEN'S FELL” al CineConcordia

FATE/Stay Night è l'adattamento animato in un manga divenuto un anime cinematografico, un videogioco e una serie televisiva di grande successo, anche in Italia. I cultori del genere che abbraccia tutti i media compresi i social è ormai un universo FATE/ con estimatori e appassionati anche a in Repubblica.

La visual novel è una serie di 4 episodi in 3 cosiddette route in cui si narrano le vicende di uno studente adottato da un mago, che divenuto orfano eredita villa e poteri del patrigno e si ritrova in guerra per il SANTO GRAAL con sette maghi-master. I protagonisti hanno i loro servant e 3 simboli delle magie di comando risolti in un patto. La guerra ha le sue regole e gli scontri diventano stragi con relativi segreti e combattimenti notturni.

Una saga del Sol Levante con prestiti anglosassoni e richiami non troppo velati alla Tavola rotonda, che da gioco tenebroso si è trasformata dal 2010 in cartoon. Del disegno animato e del cinematografo ha gli ingredienti ma non la ricetta che è squisitamente orientale...

fz