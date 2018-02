San Valentino: da Trieste a Bologna, ecco le città dove le coppie litigano di più

Huawei ha deciso di indagare sulle coppie italiane

Per San Valentino Huawei ha deciso di indagare sulle coppie italiane e sulle loro piu' frequenti discussioni. In media sono 9 a settimana, causate principalmente dalle cattive abitudini (28%) e dalle finanze (26%) ma anche dal non essere rintracciabili (15%). Il 30,3% delle coppie italiane ritiene che le discussioni relative alla dimenticanza di eventi importanti come compleanni e anniversari (incluso San Valentino), potranno essere ridotte con l'aiuto di notifiche e promemoria. Ma gli italiani sono un popolo vanitoso e non stupisce sapere che il 16,8% degli intervistati pensi che si possa ridurre il numero di litigi per foto che non valorizzano il partner postate sui social network. In media si litiga per questo motivo circa 2 volte al mese. Le citta' in cui si litiga di piu' (discussioni mensili): - Trieste (67,56); - Firenze (55,85); - Palermo (42,77); - Milano (42,11); - Reggio Calabria (40,06); - Roma (39,03); - Napoli (38,37); - Bari (37,86); - Cagliari (37,09); - Bologna (32,33). I motivi per cui le coppie italiane litigano maggiormente (media di discussioni mensili): - Cattive abitudini (4,8); - Le finanze (3,82); - Famiglia e genitori (3,65); - Faccende domestiche (3,62); - Dimenticare gli impegni presi (3,13); - I suoceri (2,85); - Arrivare in ritardo ad incontri programmati (2,76) - Non essere rintracciabile a causa della batteria scarica (2,55); - Decidere cosa guardare in tv (2,21); - Dimenticare eventi importanti come compleanni, anniversari e San Valentino (2,11).