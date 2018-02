Scuola: a lezione di poesia con Davide Rondoni

Gli alunni della Scuola Media di Serravalle a lezione di poesia con Davide Rondoni, il poeta forlivese protagonista di varie produzioni della San Marino Rtv. L'incontro con le classi III D e I C - a cui hanno partecipato anche le II B ed E - è stato organizzato dalla professoressa Daniela Recchia, la quale – grande appassionata di poesia – ha regalato ai ragazzi alcuni versi proprio di Rondoni (in occasione della Giornata della Poesia), come augurio per il loro futuro. Di qui l'idea dell'incontro. A colpirli maggiormente è l'uso che il poeta fa delle parole, il suo modo di raccontare la realtà quotidiana, comune a tutti noi ma vista con occhi diversi. Rondoni ha parlato di sé, dell'importanza che la parola ha sempre avuto nella sua famiglia. Spazio quindi a domande e curiosità, in particolare sul suo modo di comporre e la sua vita di poeta. Ai ragazzi di terza la promessa di tornare l'anno prossimo per lavorare questa volta sugli elaborati che loro stessi presenteranno. I più piccoli invece si sono soffermati sulle poesie lette durante l'anno, approfondendone i contenuti con domande mirate all'autore.



