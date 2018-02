"Donna di Porto Pim" in scena al Titano

In scena ieri sera, al Teatro Titano, "Donna di Porto Pim", ballata per attore e ombre dal racconto di Antonio Tabucchi, un progetto di Tiziano Ferrari (che ne è protagonista) e Fabrizio Montecchi (che firma anche regia e scene). Presentato dalla compagnia Teatro Gioco Vita, Donna di Porto Pim è un omaggio ad Antonio Tabucchi, realizzato attraverso il linguaggio delle ombre proprio della compagnia Teatrale. “La donna di Porto Pim" era una creatura lunare, sensuale e ambigua, che rubò l’anima di un baleniere e ne fece un musicista; fino a quando, per riscattare il tradimento previsto, la natura assassina di lui pretese un tributo di sangue, e fu la morte per lei. Un naufragio ultimo, si legge nelle note di regia, di un baleniere e di una balena che irrideva chi sognava di poterla imprigionare.