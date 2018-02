Il nostro teatro dialettale fa la storia dai REGGENTI

Dopo l'ennesima rappresentazione di successo per Sant'Agata la REGGENZA ha voluto incontrare in udienza la compagnia teatrale ARNALDO MARTELLI

Il Segretario alla Cultura MARCO PODESCHI ha introdotto, presentandoli, i membri dell'associazione teatrale nazionale. Ha ricordato i 50 anni di attività del PICCOLO TEATRO MARTELLI raccolti in una pubblicazione edita da AIEP e donata ai Capi di Stato. Decine di testi e commedie su argomenti storici e di costume anche in vernacolo dei 9 castelli. La compagnia con il Capocomico AUGUSTO CASALI, vera anima creativa e di successo degli spettacoli, ha voluto esserci allo storico incontro istituzionale. I REGGENTI hanno ricordato le radici lontane del “far teatro vernacolare” . L'insostituibile momento d'incontro e di socialità. La partecipazione e l'affetto dei cittadini per la loro compagnia del dialetto e della comicità. I Capi di Stato hanno concluso “sull'opera meritoria” nella salvaguardia della tradizione nell'uso della lingua dialettale per i più giovani. Identità e passione con un pizzico d'ironia e divertimento sono da sempre la formula vincente dei nostri teatranti più amati.

Intervista sulla storica udienza ufficiale con il capocomico della compagnia AUGUSTO CASALI