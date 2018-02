Al Titano Isabella Ragonese reinterpreta Il cacciatore di aquiloni

Torna l'appuntamento con Lo Schermo sul Leggio con un'interprete del cinema e del teatro: Isabella Ragonese. Al Titano l'attrice ha letto - e reinterpretato - Il cacciatore di aquiloni, romanzo dello scrittore statunitense di origini afghane Khaled Hosseini. Una storia pubblicata in 49 Paesi che attraversa i continenti e che racconta le vicende di due ragazzi, Amir e Hassan. Quello con Isabella Ragonese è l'appuntamento conclusivo della stagione della rassegna sammarinese ideata da Ivano Marescotti per mettere in relazione teatro, cinema e letteratura.