Toshihiko Takamizawa: a San Marino la star giapponese da tutto esaurito

In Giappone è una star da tutto esaurito: Toshihiko Takamizawa, musicista della band Alfee, uno dei maggiori gruppi rock del Paese. Takamizawa porterà San Marino con lui, dopo la visita insieme alla troupe del canale televisivo Nippon Television per raccontare il Titano ai giapponesi.



Alla realizzazione della visita ha contribuito Manlio Cadelo, ambasciatore di San Marino in Giappone. Takamizawa ha conosciuto alcune delle bellezze che San Marino offre, dall'architettura alle tipicità, con una passeggiata in centro storico, la visita al Consorzio vini tipici, al tempio shintoista a Lesignano, fino alle stanze di Palazzo Pubblico accompagnato da un entourage e dal consigliere d'Ambasciata, Riccardo Riccioni. Nel pomeriggio l'artista è stato ricevuto dal segretario di Stato alla Cultura, Marco Podeschi, che gli ha consegnato un attestato di stima in un momento storico in cui si punta a intensificare i rapporti tra i due Stati a livello culturale, commerciale e sportivo, in vista delle olimpiadi di Tokyo 2020.



A fine giornata il musicista è ripartito con la promessa di tornare, magari proprio con un concerto dei suoi Alfee.



Nel video l'intervista di Mauro Torresi a Toshihiko Takamizawa